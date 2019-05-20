كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - تفاجىء نادين نجيم جمهورها بتسريحات شعرها الذي تعودنا عليه طويلاً منذ شهرتها، الا انها اختارت التغيير واعتمدت قصة الشعر الكاريه القصير، ثم عادت واعتمدته متوسط الطول. اليوم بامكانك اعتماد

تسريحات شعر على طريقة نادين نجيم خلال المساء أو النهار، من خلال متابعة اجمل صيحات وتسريحات شعرها.

نادين نجيم





المعروف عن نادين نجيم جرأتها المطلقة في إطلاق صيحات شعرها و تتميز بتسريحات شعرها التي تجمع بين الرقي والنعومة، والتي تحاكي أبرز صيحات الشعر، فأحياناً تعتمد تسريحات الشعر المنسدل، الناعم أو المموج، مع الغرة الجانبية أو النصفية. كذلك، تعد تسريحة الكعكة من التسريحات المحببة لدى نادين نجيم، سواء المنخفضة أو المرتفعة، مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه. كما تحب نادين نجيم تسريحة ذيل الحصان بأشكالها المتعددة. ولم تتردد نادين نجيم في اعتماد الشعر الكاريه القصير، بالأسلوب الناعم أو المموج، والذي فاجأت به جمهورها، فأضفى على إطلالتها الكثير من الجمال والأنوثة.

نادين نجيم



شاهدي صور تسريحات شعر على طريقة نادين نجيم .

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