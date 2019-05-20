- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - تفاجىء نادين نجيم جمهورها بتسريحات شعرها الذي تعودنا عليه طويلاً منذ شهرتها، الا انها اختارت التغيير واعتمدت قصة الشعر الكاريه القصير، ثم عادت واعتمدته متوسط الطول. اليوم بامكانك اعتماد
تسريحات شعر على طريقة نادين نجيم خلال المساء أو النهار، من خلال متابعة اجمل صيحات وتسريحات شعرها.
المعروف عن نادين نجيم جرأتها المطلقة في إطلاق صيحات شعرها و تتميز بتسريحات شعرها التي تجمع بين الرقي والنعومة، والتي تحاكي أبرز صيحات الشعر، فأحياناً تعتمد تسريحات الشعر المنسدل، الناعم أو المموج، مع الغرة الجانبية أو النصفية. كذلك، تعد تسريحة الكعكة من التسريحات المحببة لدى نادين نجيم، سواء المنخفضة أو المرتفعة، مع الخصلات المنسدلة على جانبي الوجه. كما تحب نادين نجيم تسريحة ذيل الحصان بأشكالها المتعددة. ولم تتردد نادين نجيم في اعتماد الشعر الكاريه القصير، بالأسلوب الناعم أو المموج، والذي فاجأت به جمهورها، فأضفى على إطلالتها الكثير من الجمال والأنوثة.
شاهدي صور تسريحات شعر على طريقة نادين نجيم .
تابعي ايضاً:
هل تصدى الكاتب رامي كوسا لتعديل مسلسل "خمسة ونص" ليناسب نادين نجيم؟
نادين نجيم تتّخذ قراراً مفاجئاً بعد حرب درامية لبنانية سورية بسبب تصريح لها
نادين نجيم ترقص "السامري" بالزي الكويتي
كانت هذه تفاصيل خبر تسريحات شعر على طريقة نادين نجيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.