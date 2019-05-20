قصات شعر طويل من وحي النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 مايو 2019 04:41 مساءً - تبحث صاحبات الشعر الطويل عن قصات شعر طويل جديدة ومتميّزة للصيف ، بحيث لا تستغني عن خصلات شعرهن الطويلة والمتوسّطة الطول، تعرفي الى قصات شعر طويلمتدرجة تمنح إطلالتكِ المزيد من الحيويّة والشباب وتواكبين بها خطوط الموضة.
الجديد لهذا الصيف ، قصات شعر طويل متدرّج، تكون طبقات الشعر ليست متباعدة ومتفاوتة كما كانت سائدة في التسعينيّات، بل متقاربة في الطول لتنسجم مع نهايات الشعر والأطراف. هذه القصّات تبدو تتلاءم مع الشعر الخفيف.
اعتمدي مع هذه القصّة الجميلة والعصريّة الغرّة التي تغطّي كامل الجبين لإطلالة حيويّة وشبابيّة وكذلك خصلات الهايلايتر المضيئة التي تضيف الكثير من الجمال للتدرّجات، خاصّة مع الخصلات المتموّجة الويفي والناعمة.
إذا كنتِ لا تحبّذين قصّ شعركِ الطويل بأسلوب متدرّج، اكتفي بالخصلات الأماميّة مع غرّة تغطّي الجبين بأطراف متدرّجة تتناغم مع طول خصلات الشعر.
شاهدي ألبوم صور النجمات اللّاتي اعتمدن قصات شعر طويل متدرّج واختاري منها ما يناسب ذوقكِ.
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