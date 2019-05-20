بالصور| للمرة الثانية.. السلطانة هويام بفستان دون بطانة في مهرجان كان

للمرة الثانية تثير الفنانة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في الوطن العربي بـ"السلطانة هويام" الجدل بإطلالتها "الجريئة"، خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72.

ولفتت مريم الأنظار بارتدائها فستان دون بطانة، "أوف شولدرز" يجمع اللونين الأحمر والأسود، توقيع دار الأزياء العالمية Vassilis Zoulias.

وحظيت الإطلالة بتفاعل واسع بين متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، إذ حصدت أكثر من 84 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، ومئات التعليقات المشيدة بأزيائها، والمهاجمة لها لـ"جراءة" الملابس، أبرزها: "إيه اللبس ده، هو رمضان موصلش عندك"، و"اعقلي"، و"انتي نسيتي البطانة زي رانيا يوسف"، و"الحمد لله المرة دي لبست شي تحت الفستان".

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وتأتي تلك الإطلالة، بعد ظهور "السلطانة هويام" بفستان فاتح اللون دون أكتاف، مزين بكم هائل من النقوش الصغيرة، وشفاف ودون بطانة، ويكشف عن تفاصيل جسدها، توقيع دار الأزياء العالمية Esthere Maryline World، خلال حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته الـ72.

وذكر اسم "رانيا يوسف" في التعليقات، عقب الضجة التي أثارتها الفنانة بظهورها بفستان أسود شفاف، في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، يشبه إطلالتي "أوزرلي".

وانطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، على السجادة الحمراء، في 14 مايو الحالي، وشهد عرض فيلم The Dead Don't Die ضمن فعاليات المهرجان.

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