"خيانة وعمليات مشبوهة".. حكاية طبيب وزوج خائن أمام محكمة الأسرة

بعد أقل من عامين على الزواج، أقامت "مروة ي" (26 عامًا)، دعوى "خلع" حملت رقم 1579/2019، ضد زوجها "أحمد م" (36 عاما)، يعمل طبيبًا في إحدى المستشفيات، بعد أنّ اتهمته بإجراء عمليات مخالفة للقانون في عيادته الخاصة واستغلال الضحايا جنسيا.

زواج تقليدي وقع بين الزوجين وأثمر عن إنجاب طفلة، تروي الزوجة العشرينية لـ"هن": "اتجوزنا صالونات عن طريق جارة لينا في بيت أهلي في المنوفية، واتعرفت عليه في فترة قصيرة واتخطبنا، وبعدها بحوالي 7 شهور اتجوزنا واتنقلنا من المنوفية للقاهرة، طول فترة الخطوبة مكنتش بشوفه كتير بحكم شغله في القاهرة، وكل أسبوع أو اتنين ييجي يقعد معايا شوية، لكن كان رجل عادي".

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خلافات عديدة وقعت بين الزوجين بسبب خيانة الزوج، تضيف "مروة": "من أول الجواز وبدأت تظهر عليه حاجات مش كويسة، موبايله معمول بمليون باس وورد، ومكالمات في أوقات غريبة، وطبعا كان بيقول إنّها شغل بحكم إنّه طبيب نساء وولادة، لحد ما بدأت أركز معاه أكتر وعرفت الباس بتاعت الموبايل، ولما فتحته اكتشفت مصايب تجاوزت الخيانات المتعددة".

صدمة تعرضت لها الزوجة العشرينية، تقول: "جوزي اللي المفروض محترم بيبتز المريضات عنده بصور جنسية وشات بينهم، وبيعمل عمليات إجهاض وختان بنات وحاجات مشبوهة في عيادته الخاصة، وباعتلهم صور إباحية وحاجات وحشة جدا، اتصدمت فيه طبعا ولما واجهته جاب الحق عليّ إني فتحت الموبايل، وطردني من الشقة بتاعت القاهرة وكنت حامل، وبعد شهور من المفاوضات رفض يتحمل أي مصروفات حتى للولادة أو للبنت، وكمان رفض يطلقني فرفعت عليه قضية خلع ونفقة للبنت".

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