خلطات للحصول على بروتين لتنعيم الشعر في المنزل

خلطات لتنعيم الشعر في المنزل، يمكنك تحضيرها بشكل سريع للحصول على شعر ناعم ومفرود، ولتجنب أضرار المركبات الكيمائية الموجودة في بعض المنتجات. ومن خلال بعض المكونات في منزلك يمكنك الحصول على بروتين الشعر المبتكر بطريقة تعمل على توصيل الأحماض الأمينية والمواد المستخدمة في فرد الشعر وتثبيتها.

خلطة تنعيم الشعر بقشور الموز والرمان والخروع

احتفظي بقشور الموز، وجففيها جيداً في الشمس لبضعة أيام حتى تشعري بأنها وصلت إلى مرحلة الجفاف المطلوب والقاسي، ثم قومي بطحنها لتتحول إلى بودرة ناعمة جداً، وضعي معها قشور الرمان المجففة المطحونة، وأضيفي زيت الخروع وجوز الهند مع إضافة ربع كوب من المايونيز، واخلطي المكونات جيداً، ثم اتركي العجينة لمدة ساعتين، وابدئي بتوزيعها على الشعر من الجذور إلى الأطراف، واتركي الخليط لمدة ساعة على شعرك، ثُمّ اغسلي شعركِ بالماء الفاتر، وكرري ذلك أسبوعياً للحصول على النتيجة المرغوبة.

خلطة لتنعيم الشعر بالموز واللبن بأثير بروتين الشعر

الموز غني بالفيتامينات والبروتينات والدهون الصحية، وباستخدامه على الشعر بصورة منتظمة يمكنك الحصول على الفوائد المرغوبة على المدى الطويل، ويحتوي هذا القناع على صفار البيض والحليب وزيت الخروع، والذي سيجعل شعرك أكثر صحة وأقل عرضة للتلف وأكثر مرونة، فقط ضعيه على شعرك لمدة ساعة.

Advertisements

قشر الموز والقهوة بمفعول بروتين الشعر

اخلطي 4 حبات من قشور الموز المجففة مع ربع كوب من زيت اللوز وربع فنجان من القهوة، واخلطي المكونات جيداً، ثم ضعي الخليط على نار هادئة حتى يغلي، وبعد أن يبرد دلكي به فروة الرأس ووزعيه على خصلات شعرك، واتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفيه بماء فاتر.

قد يهمك أيضا:خلطة طبيعية لتنعيم الشعر بعيداً عن أدوات التمليس

خلطات طبيعية مفيدة ومذهلة لتنعيم الشعر