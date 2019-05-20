باقة من أجمل الموديلات التي تألقت بها النجمات العربيات على "إنستغرام"

إن لم تستقري بعد على موديل الفستان الذي سيرافقك في مناسبات وسهرات، إليكِ باقة من أجمل الموديلات التي تألقت بها النجمات العربيات وأستوحي منها ما يناسب ذوقك وشكل جسمك.

وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة فخمة تزيد من عرض كتفيكِ ننصحك بمطالعة فساتين السهرة التي تألقت بها بلقيس فتحي من توقيع سارة العبدالله والفستان الأحمر المطرز الذي أطلت به لجين عمران، واللذين تميزا بالأكمام الطويلة المنبثقة عن الكتفين الأشبه بالكاب.

ألجئي لفساتين السهرة التي يتركز تطريزها في القسم العلوي والمصممة بتنورة هدلة مثل الموديل الذي رصدناه لكِ من إنستغرام النجمة أصالة من توقيع يوسف الجسمي Yousef Aljasmi في حال كان قوامك كمثري الشكل.

برزت هذا العام صيحة الفساتين المغطاة بالكامل بالريش النافر مثل الموديل الذي ظهرت به النجمة نوال الكويتية من مجموعة ماركة مونيك لولييه Monique Lhuillier، يُفضل أن تتجنبيها إذا كنتِ ممتلئة القوام.

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احرصي على إعتماد الفساتين المعانقة للقوام مثل فستان نوال الزغبي من labourjoisie وفستان مي عز الدين من مجموعة زينة زكي Zeena Zaki لتطيلي من قامتك.

استعيني بفساتين السهرة ذات التنانير الفضاضة غير الملتصقة بالقوام لتخفي القسم السفلي المكتنز من قامتك، ويمكنك أن تستوحي من أناقة رؤى الصبان بفستان المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab.

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