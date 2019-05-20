إليك بالخطوات طريقة عمل تسريحة ذيل الحصان مع ضفائر

تسريحة ذيل الحصان، تعدّ من أكثر تسريحات الشعر الملفتة والأنيقة في الوقت ذاته. فهي تُبرز ملامح الوجه بشكل جذّاب وتضفي سحراً خاصاً على إطلالة المرأة.

كما وأنها تناسب جميع المناسبات سواء كانت نهارية لإطلالة كاجوال أو مسائية. لذا، اذا كنت من محبي اعتماد تسريحة ذيل الحصان وترغبين بتزيينها بالضفائر لإطلالة أكثر جاذبية تناسب إطلالتك، يُمكنك تطبيق هذه التسريحة لتنعمي بإطلالة جذابة وعصرية وتكوني محط أنظار في العيد .

الخطوة الأولي:

قومي بتسريح شعرك جيداً، للتخلّص من التشابكات الموجودة فيه، ثم ارفعي شعرك الى الأعلى مع شدّ جوانب الشعر الأمامي الى الخلف واربطيه بإحكام بواسطة رباط مطاطي مخصًص للشعر.

الخطوة الثانية:

اسحبي خصلة من الشعر المربوط، ولفّيها حول رباط الشعر لتغطية الرباط المطاطي.

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الخطوة الثالثة:

اسحبي خصلة ثانية من الشعر المربوط، وقومي بتجديلها محاولة في كل مرة سحب خصل من جوانب الشعر لإنهاء الضفيرة. كرّري تجديل الخصل للحصول على أربع ضفائر.

الخطوة الرابعة:

بعد الانتهاء من تجديل الضفائر حول الشعر، ستحصلين على تسريحة ذيل الحصان المزينة بالضفائر على غرار الصورة الآتية:

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اتسريحات الشعر الجذابة كانت محط اهتمام الجمهور في "غرامي"