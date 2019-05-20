إليكِ مجوهرات متنوّعة تُلفت النظر وتُكمّل إطلالاتكِ وتزيدها فخامة

تُعد المجوهرات، صديقة إطلالاتكِ الفخمة، أساسية في خزانتكِ وتملؤكِ أنوثة ورقي! هذه الأكسسوارات، من أساور إلى عقود وأقراط وخواتم، هي التي تكمّل الإطلالة وتبثّ فيها روح الأناقة والرقيّ، خصوصاً إذا كانت الخيارات موفّقة من حيث اللون والموديل. بالتأكيد أنتِ تبحثين عن مجوهرات ذات أساليب متنوّعة لتكون كلّ منها ذات طابع ونمط مختلفان. صور مجوهرات متنوّعة ستلفت النظر إليكِ وستكمّل إطلالاتكِ وتزيدها فخامة، تعرّفي إليها.

اللؤلؤ

اللؤلؤ هو ملك الأحجار الكريمة، فامتلاك قطعة مجوهرات مصنوعة من هذا الحجر حتماً سيمدّ إطلالتكِ بسحرٍ فائق. ستملأ المجوهرات اللؤلؤية إطلالتكِ بالسحر إذا أتت وحدها، فكيف لو أتت مجتمعةً مع الذهب والماس؟ لفتنا عقد Camelia الكبير من Chanel، يتألّف من اللؤلؤ والذهب الأبيض مع الأحجار الفضية البراقة: تصميم يمكنكِ اعتماده مع لوك موحّد اللون وكلاسيكي بامتياز.

الياقوت الأحمر

من بيننا لا تعشق أحجار الياقوت الأحمر؟ بلونها البرغندي وبالمشاعر والأحاسيس التي تبثّها في قلبنا عندما نراها من دون الحاجة إلى الكلام عن جمالها. اخترنا لكِ تصاميم من الياقوت الأحمر ستكون عنوان إطلالاتكِ هذا الصيف. إذا كنتِ تبحثين عن أقراط جديدة تبثّ روح الفخامة والرقيّ في إطلالتكِ، فأنتِ أمام تصميم Treasure of Rubies من Van Cleef & Arpels: سيثبت أنوثتكِ وسينقل إطلالتكِ إلى مستوى آخر.

الذهب

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ليس هناك مثل الذهب، فهو يبقى سيّد كل المعادن.، يشعّ ببريقه من خلال قطع منحوتة بفنية عالية، خصوصاً مع ذوبان اللون الأبيض فيه ليرسم رومانسية حالمة، تماماً مثل أقراط Sunlight Escape الناعمة من Piaget. لفتنا عقد Les Galaxies de Cartier من Cartier بموديله الفخم والرائج في الوقت نفسه، تصميم يمكنكِ اعتماده مع إطلالة فائقة الكلاسيكية ومع لوك كاجوال شيك.

مزيج صيفي

تجاوز الأخضر مع الأزرق في المجوهرات يضيف الحيوية اليها ويجعلها تخرج عن إطارها الكلاسيكي، فتصبح ملائمة حتّى لإطلالاتكِ الكاجوال، لا تتردّدي في اعتماد مجوهرات ملوّنة لأنّها ستلوّن إطلالتكِ وستجعلها ملفتة ومميّزة أكثر.

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