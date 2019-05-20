إليكَ تَشكيِلة لـ "أجمل أساور أرماني" في عام 2019

بإمكانك أن تُضفي المزيد من الرقي وإضافة رونق رائع إلى إطلالتك، من خلال ارتداء أساور أرماني ذات الأشكال والألوان المتنوعة، والتي تأتي بتصميمات عصرية ومميزة تتناسب مع كافة أشكال الأزياء.

ونستعرض تشكيلة من أجمل أساور أرماني إمبوريو أرماني المميزة والتي ستجعلك تبدو أكثر أناقة وجمالًا.

- سوار إمبوريو ارماني من سلسلة وبه لوحة محفور عليها صورة نسر

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- سوار إمبوريو ارماني من الجلد الأسود وبه قطع معدنية

- سوار إمبوريو ارماني من الجلد البني وبه قطعة معدنية

- سوار إمبوريو ارماني من الجلد المنسوج معًا

- سوار إمبوريو ارماني مطلي بالفضة

- سوار إمبوريو أرماني به قطعة معدنية من ستانلس ستيل

- سوار إمبوريو أرماني من ستانلس ستيل

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- سوار إمبوريو أرماني من الجلد والستانلس ستيل والذي يمكن لفه مرتين على الرسغ فيتحول إلى سوارين وليس سوار واحد

- أسوار مصنوع من حبات الفولاذ المقاوم للصدأ، وبه قطعة معدنية مزينة بشعار إمبوريو أرماني.

- سوار إمبوريو أرماني المصنوع من الجلد ويُغلق بحلية حديدية

- سوار مصنوع من الخرز غير قابل للصدأ ولا يفقد قشرته الخارجية، وبه لوح محفور عليه شعار إمبوريو أرماني الشهير.

- سوار مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ بالإضافة إلى الجلد، ومكتوب عليه شعار امبريو أرماني الشهير.

- سوار مصنوع من حبات الفولاذ المقاوم للصدأ بالإضافة إلى لوحة مكتوب عليها شعار إمبوريو أرماني الشهير.

- سوار من الجلد يُشبه الحزام

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