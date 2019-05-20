أبرز ما يُميّز ساعة "بيغ بانغ سان بلو II" للرجال

تعكس ساعة بيغ بانغ سان بلو II الجديدة بشغف مهارات التصميم التي يتمتّع بها فنّان الوشم العالمي الشهير Maxime Plescia-Buchi. علبة بتصميم ثلاثي الأبعاد، ذات خطوط دقيقة.

أمّا العقربان، اللذان يرمزان إلى مرور الوقت ويتمثّلان بحبّتي ألماس مستطيلتين وسهم، فهما عبارة عن أجزاء منمّقة من وشوم، فوق آلية حركة كرونوغراف ساحرة. يُغطّي الرسم العلبة، وهو محفور في إطار سداسي الأضلاع وفي كريستال الصفير، كما يُجاور العقربين بخطوطهما الهندسيّة ويطبع السوار القابل للتبديل.

يتميّز القرص بالشفافية بحيث يمكن رؤية حركة أونيكو من خلاله. يُمكن القول إنّ هذه الساعة هي إنجاز مميّز، يكاد يكون معمارياً، في علبة قطرها 45 ملم. يُعدّ الوشم من العناصر الأساسيّة لثقافة Pop Culture المعاصرة، وهو لم يعُد حكراً على حركة ثقافية طليعية يغلب عليها الطابع الذكوري.

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من ممارسة بدائية إلى مجال فنّي مشهور وظاهرة ثقافية، يتمتّع الوشم بتأثير إبداعي متزايد يُثبت أنّه ليس مجرّد موضة، بل تحوّل ثقافي سيستمرّ وسيؤثّر في جميع الأجيال القادمة. بيغ بانغ سان بلو II تجسيد للوشم في ساعة فائقة الدقة تجمع بين المواد والحِرَف من خلال علم الهندسة على يد مؤسّس سان بلو.

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