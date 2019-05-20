مي سليم تشيد بـ"غذوا أحلامهم الراقية": "المعني الحقيقي لرمضان"

أشادت الفنانة مي سليم بحملة "غذوا أحلامهم" ضمن فعالية "mbc الأمل" وبرنامج الغذاء العالمي، خلال شهر رمضان المبارك لإنقاذ الأطفال من الجوع والمساعدة في تحقيق أحلامهم، إذ نشرت عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، عددًا من الصور خلال وجودها بصحبة إنجي المقدم ونسرين أمين.

وأرفقت مي تعليقًا على الصور قائلةً: "تشرفت وسعدت بحضور فعالية MBC الأمل وبرنامج الغذاء العالمي (رمضان بتاع زمان) في القاهرة إمبارح".

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وتابعت: "بجد العرض المسرحي اللي قدموه أطفال جمعية (تواصل مصر) كان هايل جدا ومؤثر جدا، كما وجّهت الشكر لـMBC لدعوتها، قائلة: "شكرا على حملة #غذوا_أحلامهم الراقية يللي أطلقتها MBC الأمل خلال شهر رمضان المبارك بهدف القضاء على الجوع والمساعدة في تحقيق أحلام الأطفال".

وأردفت: "ده المعنى الحقيقي بتاع رمضان، لما نلاقي مساحة في قلوبنا عشان نفكر بالغير ونحب الغير ونسعى لنقل رسالة الإنسانية لكل العالم، كل سنة وأنتم طيبين".

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