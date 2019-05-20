ظهرت صورتها في "لمس أكتاف".. صاحبة "تعدد الزوجات": "فتحي عبدالوهاب عمل كده ازاي"

علقت "منى أبوشنب" صاحبة مبادرة تعدد الزوجات على ظهور صورتها بمسلسل "لمس أكتاف"، في مشهد قصير جمع الفنان فتحي عبدالوهاب "حمزة" وشريف دسوقى "عبدالمنجي"، خلال اعتراف الأخير له بخيانته بأحداث الحلقة الـ14، والتي ظهر فيها "عبدالوهاب" وهو يعذب "عبدالمنجي" ويهدده بقتل زوجته وأولاده ووالدته، من خلال إظهار صورهم للأخير من أجل تهديده.

وخلال المشهد، أظهر "عبدالوهاب" صورة "منى أبوشنب" كونها زوجة الأخير التي لم تظهر من الأساس في العمل أو تشترك به، ما أثار غضبها.

ونشرت "أبوشنب" المقطع عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك"، مُعلقة: "فوضى المسلسلات، ازاي يسمحوا لنفسهم باستخدام صورتي بالطريقه دي دون إذن مني، ده استهزاء ومنتهى الإساءة".

وتابعت: "كنت مش مصدقة الناس لحد ما شوفت بنفسي الحلقه 14 من مسلسل لمس أكتاف، مش فاهمة وصل تفكيرهم ازاي لده، أنا هرفع عليهم قضية دي قلة أدب".

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وأتمّت: "بستغرب من فتحي عبدالوهاب، المفروض ده كان زميل ليّا في المعهد العالي للنقد الفني، كنا بنعمل دراسات عليا، ازاي يعمل كده، أنا فعلا هوكل محامي دي بجد مسخرة".

يذكر أنّ "لمس أكتاف"، بطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع.

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