فطار اليوم.. مسقعة ورز أبيض والحلو زلابية بالشوكولاتة

"المسقعة" من الأكلات السهلة والبسيطة في مكوناتها وتكلفتها، ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل "المسقعة الأورديحي" لتقديمها على سفرة رمضان، تقدم مع الأرز الأبيض، والحلو زلابية بالشوكولاتة. طريقة عمل "المسقعة الأورديحي" المكونات: 2 حبة باذنجان مقطعة حلقات 4 حبة بطاطس مقطعة صوابع 4 ثمرات فلفل أخضر صلصة طماطم 2 حبة بصل حلقات ملعقة ثوم مفروم Advertisements فنجان خل زيت للقلي طريقة التحضير: تقلى البطاطس أولا وتترك جانبا. يقلى الباذنجان والفلفل. تجهز الصلصة بتحمير البصل حتى يذبل ثم يضاف إليها الثوم. بعد أنّ يصبح الثوم لونه ذهبي يصب فوقه فنجان الخل. تصب الصلصة وتخفف بالماء وتترك حتى الغليان، ثم يضاف إليها الخضراوات. يغطى القالب بورق فويل، ثم يدخل الفرن لمدة 10 دقائق ويقدم مع الأرز الأبيض. ​

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