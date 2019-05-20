منيو العزاب والمغتربين في 15 رمضان.. تشيكن كرسبي ورواني للحلو

يهل علينا شهر رمضان الكريم، وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات، خاصة المغتربين والعزاب منهم، فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

التشيكن كرسبي

المكونات

5 قطع بانيه فراخ

ملح

فلفل

مياه بصل

بهارات

مستردة

لبن أو زبادي

ثوم وبصل بودر

بيض مضروب

فلفل أسود

طبق بقسماط

صلصة

زيت للتحمير

طريقة إعداد التشيكن كرسبي

- تتبيل شريحة البانية بالملح والفلفل ومياه البصل، مع رشة من البهارات والمستردة واللبن أو الزبادي، ونضيف الثوم والبصل البودر والبابريكا ونتركها وقت بالثلاجة، ثم نخرجها ونضعها في بيض مضروب بلبن مع رشة فلفل أسود.

- نضع قطع البانيه في طبق البقسماط ونحمرها بعد ذلك في زيت ساخن جدًا، ونصفيها في مصفاه، مع ضرورة استخدام المصفاه لأنها تجعل الشريحة كرسبي، ونحضر من قبل صينية نرص فيها شرائح البانيه وندهن الوجه صلصة بيور مقلبة مع الزعتر على النار مع ملعقة زيت.

- نرص أول طبقة للبانيه شريحة شيدر أحمر مستورد، وعلى الوجه نضع شرائح من الزيتون وبجانبه موتزريلا، وندخلها تحت الشوايه لمدة 10 دقائق فقط، وبعد ذلك تقدم.

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الحلويات

كيك الرواني على طريقة سالي فؤاد

المقادير

125 جرام دقيق

125 جرام سميد

150 جرام سكر

5 بيضات

3 ملاعق كبيرة جوز هند

فانيلا

رشة ملح

مربى برتقال لايت

مربى فراولة لايت

برتقال مسكر

فراولة

طريقة التحضير

اخفقي البيض جيدا لمدة 7 دقائق أو حتى تحصلين على فوم كبير ثم ضيفي الفانيلا ورشة ملح.

اخلطي الدقيق والسميد والسكر ثم ضيفي جوز الهند وقلبيهم جيدا.

ضيفي الخليط على البيض المخفوق وقلبي بهدوء حتى لا يخرج الهوا.

ضعيها في قالب ثم ادخليها الفرن على درجة 180 حتى تمام النضج.

ذوبي العسل الأبيض في الماء الساخن ثم اسقي به الكيكة الباردة واذا كان العسل بارد تكون الكيكة ساخنة.

زيني الكيكة بمربى البرتقال اللايت وزينيها بالبرتقال المسكر أو بمربى الفراولة اللايت وثمرة الفراولة حسب الرغبة وقدميها.

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