عجوز بريطانية تمتهن عرض الأزياء بعد بلوغها الـ80: "حلمي تحقق"

بعدما بلغت الـ80 من عمرها، حققت العجوز البريطانية بيت هاويت حلمها بأن تصبح عارضة أزياء، جاء ذلك بعدما تعاقدت مع شركة MOT Models لتصميم وعرض الأزياء في لندن.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت هاويت: "هذا أمر لا يوصف ولا يصدق.. لطالما كان حلمي أن أصبح عارضة أزياء، لكنني لم أكن أعتقد أنني سأدخل هذا المجال في هذا العمر"، مضيفة:0 "لم يكن العمر أبدا هاجسا بالنسبة لي، فأنا أعيش اللحظة، وها أنا الآن أفتح صفحة جديدة في كتاب حياتي".

وحسبما ذكرت "سكاي نيوز"، كانت هاويت، منذ شبابها، تحلم بأن تصبح في يوم من الأيام عارضة أزياء، حيث قالت "حلمي هذا بدأ عام 1950، أي أنه تحقق بعد نحو 69 سنة من الانتظار".

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يشار إلى أن عدد عارضات الأزياء، اللواتي تزيد أعمارهن عن 50 عاما، ارتفع خلال أسابيع الموضة في لندن وميلانو وباريس الأخيرة، حيث زاد العدد من 5 فقط في ربيع عام 2016 إلى 27 في ربيع عام 2018.

وتبلغ أكبر وأقدم عارضة أزياء في العالم من العمر 90 عاما، وتدعى دافني سيلفي وتتحدر من العاصمة البريطانية لندن.

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