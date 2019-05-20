5 ألوان ستحتضنها التصاميم في الأشهر المقبلة.. الوردي الساخن على القائمة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يصل موسم الصيف، لكننا قد بدأنا بالفعل بالاستعداد لموسم الخريف بالبحث عن الصيحات التي قد تصبح رائجة في الأشهر القادمة، وذلك انطلاقًا من عروض أشهر العلامات التجارية، هذا هو الحال دائمًا في مشهد الموضة.

هنا جمعنا أبرز الألوان الشائعة التي ستتوفر في كل مكان مع بداية شهر سبتمبر المقبل..

50 ظلاً من الأرجواني

شهدت مدرجات خريف وشتاء 2019 ظهور العديد من الظلال المختلفة للأرجواني، من ظل اللافندر الناعم في عروض نانوشكا وتوم فورد وتيبي، أو ظل العنب الداكن في كيت سبيد ومايكل كورس وسالي لابوانت، كما قام كل مصمم بإضافة لمسة من الأرجواني إلى مجموعته.

الأخضر الفستقي

استطاعت ظلال اللون الأخضر الداكن والنعناعي الظهور بقوة في فصلي الربيع والصيف هذه السنة، ولكن نتوقع أن تزداد شعبية هذا اللون مع قرب موسم الخريف، حيث عرض العديد من المصممين إطلالات كاملة باللون الفستقي ضمن مجموعاتهم.

البرتقالي

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درجات مشرقة وجريئة لفصلي الخريف والشتاء؟ هذا ما سيحدث هذه السنة، حيث ظهر البرتقالي النابض بالحياة بوفرة على مدرجات خريف وشتاء 2019، وغالبًا ما تم تنسيقه مع الوردي الساخن و ظلال أخرى محايدة، إنه لون ممتع بشكل مدهش وملائم لمختلف ألوان البشرة.

الوردي الساخن

من اللون الوردي الفاتح إلى الظلال الأكثر إشراقًا، يضيف اللون المفعم بالحيوية لمسة جذابة إلى أي إطلالة.

فانيلا كاسترد

لا يزال كل ظل من ظلال البيج رائجًا في موسمي خريف وشتاء 2019، وعلى المدرجات، انجذبنا بشكل خاص إلى اللون البيج المتطور الناعم المائل إلى اللون الأبيض، والذي أطلقت عليه شركة بانتون اسم Vanilla Custard.