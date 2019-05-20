كيف تنسّقين إطلالاتكِ البيضاء بالكامل على خطى نجمات هوليوود؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الآونة الأخيرة، يبدو أنّ العديد من النّجمات يفضلنَ إطلالات المونوكروم الأحاديّة اللّون، خاصّة إذا كان الزّيّ أبيض اللّون بالكامل، و يسهل ارتداء القطع البيضاء في زيّ كامل، ومزجها مع أنواع مختلفة من الأحذية، خصوصًا خلال موسم الصّيف.

ورُصدتْ مؤخرًا، النّجمة بريانكا شوبرا، بزيّ كامل بالأبيض، مكوّن من قميص أبيض كلاسيكيّ وسروال حريريّ واسع، وسترة بلايزر بأزرار ذهبية وحقيبة توت ضخمة، وقد اختارتْ الممثلة إنهاء إطلالتها بزوج من الكعب المدبّب بلون الكاميل، لإضافة لمسة من الألوان إلى مظهرها.

واختارتْ سيلينا غوميز أيضًا، زيا كاملا باللّون الأبيض خلال وصولها إلى مطار نيس، مرتدية بدلة مخطّطة بيضاء، مع سترة كارديغان طويلة بالبيج، أنهتْ إطلالتها بزوج من البوت الأبيض المدبّب.

أما بيلا حديد، نجمة ستايل الشارع، فارتدتْ تيشرت أبيض من أوف وايت مع سترة بافر بيضاء، وجينز أبيض، وأنهتْ إطلالتها بزوج من البوت الأبيض، من جلد الثّعبان.

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اعتمدتْ الممثّلة، تريسي إليس روس، العاشقة للألوان هي الأخرى إطلالة بيضاء في أحدث ظهور لها، متألّقة ببدلة رياضيّة بيضاء واسعة، لكنّها أضافت بعض الألوان المرشقة إلى زيّها، مرتديةً زوجًا من النّظّارات الشّمسيّة الزّرقاء الضّخمة، وزوج من أحذية بوت تشيلسي المسطّح من لوي فيتون، والذي يبلغ سعره 1,350 دولارًا.

كما اعتمدتْ مقدّمة البرامج الشّهيرة أوبرا مظهرًا كاملًا بالأبيض، عندما حضرتْ افتتاح متحف تمثال الحريّة، مرتدية فستان "Adeam" من خطّها للأزياء، مع زوج من البوت الأبيض الجلديّ، بحزام أماميّ، وبنمط الويسترن.

كما اختارتْ المغنيّة بيبي ريكسا إطلالة بالأبيض، أثناء حضورها حفل عشاء، متألّقة ببدلة بنطلون بيضاء نسّقتها مع زوج من الكعب المعدنيّ، ذي المقدّمة المدبّبة، وقبّعة رعاة البقر باللّون الأبيض.