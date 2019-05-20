شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها بمجموعة صور خلال حصورها مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 72، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وتألقت درة بفستان "روز" مكشوف، أظهر تاتو "وردة" على ذراعيها، بتوقيع "علي يونس"، مع تسريحة شعر انسيابية وأقراط، وقلادة ألماس من Chopard. Advertisements وعلقت "درة" على الصور، قائلة: "أتيحت لي الفرصة لمشاهدة العرض الأول لفيلم Terrence Malick عن الجمال والإنسانية والدقة". ​

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كانت هذه تفاصيل خبر بـ "تاتو وفستان مكشوف".. درة تتألق في مهرجان كان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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