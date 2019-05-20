بالصور| "سيدة الماعز".. أمريكية تترك وظيفتها لرعاية الحيوانات والطيور المعاقة

سخرت سيدة أمريكية تدعى" لياني لايريسيلا" حياتها وتخلت عن وظيفتها لرعاية الماعز المعاق في ريف نيوجيرسي، مستغلة امتلاكها مزرعة لرعاية الحيوانات التي كانت تهتم بهم عقب عودتها من عملها، إلى جانب امتلاكها موقعين لرعاية الماعز، والبالغ عددها 60 ، إلى جانب الخراف والدجاج والحمير والحصان الصغير.

قامت لياني بعمل بعض التعديلات والتوسيعات بالمزرعة عقب استقالتها من وظيفتها، فهي تعتبر من أكثر الشخصيات الشهيرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حيث لديها أكثر من 6 مليون متابع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

لم تهتم لياني لتلك الانتقادات التي توجه لها بسبب ترك وظيفتها التي كانت تعمل بها لمدة منذ فترة طويلة ووصفها بالحمقاء غير المسؤولة، فزوجها قرر بعد 25 عامًا التخلي عن وظيفته في وول ستريت، حتى يتمكن من قضاء وقته في فعل الأشياء التي يحبها، حيث أنه لم يكن سعيدًا أكثر من الوقت الذي ترك فيه وظيفته، لأنه أصبح يفعل شيئا يحبه وهذا ما أرادت تحقيقه هي الأخرى.

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تحاول لياني رعاية الماعز وإعادة تأهيلهم خاصة من المعاقين بما في ذلك العمي، والاضطرابات العصبية، والعيوب الخلقية، والبتر، وسوء المعاملة، والإهمال، والتقدم في السن.

ولفتت إلى أنها لا تهتم برعاية الماعز المعاقة فحسب بل وتوجهت لرعاية البط أيضا، تلك البطة التي تدعى ميرلين، والتي ولدت مع إعاقة تركتها غير قادر على المشي، ولكنها قامت بعمل كرسي متحرك لها.

وقال ميكايلا فيهان الذي يعمل في الشركة التي قدمت الكرسي لميرلين: "مشاهدة ميرلين وهي تسير خطواتها الأولى كان أمرًا رائعًا حقا، فلن ترى كل يوم حيوانات تتخذ خطواتها الأولى".

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