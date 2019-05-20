عمرو دياب "الحاضر الغائب" في زي الشمس: "يا بخته.. عارف مين اللي قتل فريدة"

تفاصيل عِدة، جمعت بين الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، خلال رمضان، انصبت حولها أعين المشاهدين، كانت بدايتها ظهور أبطال مسلسل "زي الشمس"، برفقة الهضبة، بإعلانه الأخير لصالح إحدى شركات الاتصالات، ومن ثم ظهور الأخير بالمسلسل من خلال أغنياته ومن خلف الكواليس.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، صورة للهضبة برفقة صناع العمل، في كواليس مسلسل "زي الشمس"، الأمر الذي تفاعل معه العديد من المتابعين والجماهير.

وسخر جمهور السوشيال ميديا من هذا الظهور، ورجحوا معرفة الهضبة لنهاية المسلسل، والذي يدور حول مقتل شقيقة دينا الشربيني "فريدة"، والتي تقوم بدورها الفنانة ريهام عبدالغفور.

ونشر رواد "السوشيال ميديا" صورا تجمع بين عمرو ودينا الشربيني، مرفقينها بتعليق: "يابخت عمرو دياب زمانه عارف مين قتل فريدة دلوقتي؟".

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ولا يعد هذا الظهور الأول للهضبة داخل العمل، فظهر من قبل، كحاضر غائب داخل الحلقات، كان أبرزها بالحلقة الأولى، والتي بدأت على أنغام أغنية "القاهرة ونيلها"، التي جمعت بين الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير في دويتو غنائي قبل 3 أعوام، كما ظهر مؤخرا أيضا، بأغنيته "يتعلموا" والتي ظهر من خلالها أبناء "فريدة" وهم يرقصون عليها، بصحبة الفنان أحمد داوود.

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