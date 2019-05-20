انت الان تتابع تفاصيل خبر مسلحون يقتلون 11 شخصاً في البرازيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 09:51 صباحاً - قُتل 11 شخصاً وأُصيب آخر، أمس الأحد، في عملية إطلاق نار نفذتها مجموعة مسلحة اقتحمت حانة في مدينة بيليم شمالي البرازيل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المجموعة المسلحة وصلت في سيارات ودراجة نارية، واقتحمت الحانة الواقعة بحي فقير في عاصمة ولاية بارا، فقتلت ست نساء وخمسة رجال.

ولم تتوافر معلومات عن الدافع المحتمل لهذه الجريمة، ولم يُعتقل أحد حتى مساء يوم الحادثة، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

ووقعت الجريمة في حي جواما، أحد أكثر الأحياء عنفاً في منطقة بيليم التي أرسلت السلطات إليها قوات اتحادية في مارس، لتعزيز الأمن.