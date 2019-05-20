انت الان تتابع تفاصيل خبر صندوق قطر للتنمية: قدمنا 2.1 مليار ريال لـ70 بلداً حول العالم والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 20 مايو 2019 08:53 صباحاً - أكد مدير عام صندوق قطر للتنمية، خليفة بن جاسم الكواري، أن الصندوق قدم مساعدات خلال 2018 بلغت 2.1 مليار ريال قطري؛ شملت مساعدات إنسانية وتنموية توزعت على 70 بلداً

وقال الكواري، خلال حفل إصدار التقرير السنوي لعام 2018 لصندوق قطر للتنمية، اليوم الأحد: إن "من أهم المشاريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتعهد مؤتمر بروكسل بخصوص سوريا".

وأضاف: "قدمنا مساعدات إلى الشعب السوري بلغت 261 مليون دولار، خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، بنسبة إنجاز 87% من إجمالي التعهدات القائمة لسوريا بتلك الفترة، وتمثلت في توفير خدمات الرعاية الصحية والمأوى والتدريب المهني".

وبين أن الصندوق قدم للسودان خلال 2018، 112 مليون دولار أمريكي ضمن عدة مشاريع؛ أهمها الانتهاء من تنفيذ الخط الناقل للكهرباء والواقع في ولاية نهر النيل.

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وأوضح أن المشروع يشكل حجر الزاوية للزراعة على النطاق الصناعي في ولايات الشمال والخرطوم، ويستفيد منه ما يزيد عن مليار ومليون ومئة ألف نسمة.

وأضاف: "بقي الصندوق مساهماً رئيسياً لدى الشعب الفلسطيني، إذ بلغت المساهمات 150 مليون دولار أمريكي كدعم لغزة والضفة الغربية ووكالة الأونروا، وكذلك في الأزمة الإنسانية لأقلية الروهينغا، حيث قدم الصندوق 3.5 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع لتوفير الرعاية الصحية وتوفير المأوى للاجئين".

وأشار إلى أن الصندوق عمل على توفير مشاريع للعمل الصحي في ليبيا واليمن، حيث ساهم بـ5 ملايين دولار أمريكي لمواجهة وباء الكوليرا، وتخصيص 70 مليون دولار للصرف الصحي والمياه ومشاريع البنية التحتية.

وتمكنت دولة قطر، خلال السنوات الماضية، من توسيع مساعداتها الخارجية جغرافياً وقطاعياً، حيث أخذت هذه المساعدات عدة أشكال؛ منها مساهمات وهبات، أو منح مادية أو عينية أو فنية، أو قروض ميسرة غالباً ما يتم شطبها.