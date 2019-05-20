بريانكا شوبرا ساحرة خلال حفل "فانيتي فير كان" في فرنسا

لفتت النجمة العالمية بريانكا شوبرا الأنظار بإطلالتها الساحرة والجريئة في حفل "فانيتي فير كان" في فرنسا، إذ ظهرت بصحبة زوجها نيك جوناس.
تستغل شوبرا دوما الأضواء لتظهر بأفضل صورة العرض الأول "Les Plus Belles Annees D’Une Vie" وذلك بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 والتي تستمر حتى 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية.
وحصلت على لقب عروس مهرجان كان، إذ ارتدت فستانا ذا تصميم مذهل باللون الأبيض أشبه بفساتين الزفاف، وحمل الفستان إمضاء دار أزياء "Georges Hobeika"، أما مجوهراتها فكانت من مجموعة "Chopard".
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