خلُص استطلاع للرأي إلى أن ثلثي الرجال في بريطانيا يتبعون نظاما لحماية بشرتهم، يشمل استخدام أقنعة الوجه وكريمات مكافحة التجاعيد.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاستطلاع الذي شمل ألف مواطن، وأجرته شركة نوكس لمستحضرات التجميل، خلص إلى أن الرجال في بريطانيا ينفقون 760 جنيها إسترلينيا على المنتجات الأساسية للعناية بالبشرة.
وأوضحت الدراسة أن أمهات الرجال هن من ساعدن الرجال في اختيار الكريمات المختلفة الملائمة لهم وليس شريكاتهم.
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كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع يُؤكّد أنّ البريطانيين يُنفقون أموالًا طائلة للعناية ببشرتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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