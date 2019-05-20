استطلاع يُؤكّد أنّ البريطانيين يُنفقون أموالًا طائلة للعناية ببشرتهم

خلُص استطلاع للرأي إلى أن ثلثي الرجال في بريطانيا يتبعون نظاما لحماية بشرتهم، يشمل استخدام أقنعة الوجه وكريمات مكافحة التجاعيد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الاستطلاع الذي شمل ألف مواطن، وأجرته شركة نوكس لمستحضرات التجميل، خلص إلى أن الرجال في بريطانيا ينفقون 760 جنيها إسترلينيا على المنتجات الأساسية للعناية بالبشرة.

وأوضحت الدراسة أن أمهات الرجال هن من ساعدن الرجال في اختيار الكريمات المختلفة الملائمة لهم وليس شريكاتهم.

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