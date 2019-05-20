فيديو وصور| "شعر وفيلم وتنورة".. الحفل السنوي لـ"رعاية السجينات" بحضور غارمات

فقرات متنوعة، شهدها الحفل السنوي لرعاية أطفال السجينات، مساء الأحد، على متن أحد المراكب النيلية بالقاهرة الكبرى، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وبعض نماذج الغارمات.

شهد الحفل حضور الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والنائبة البرلمانية آمنة نصير، ويوسف الورداني مساعد وزير الرياضة، والنائب إبراهيم حجازي، والدكتور علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمود وحيد رئيس مؤسسة معًا لإنقاذ الإنسان.

ورصد "هن" أبرز فعاليات الحفل السنوي للجمعية الخيرية.

رئيس الجمعية

رحبت الأديبة نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات بالحضور، معربة عن سعادتها بتواجد عدد كبير في الفعالية.

وأعلنت "مصطفى"، خلال كلمتها، أن الجمعية أخرجت نموذجا لكيفية التعامل مع السجينات بعد خروجهن للحياة، من خلال توفير رأس مال لهن، لتدشين مشروعات صغيرة، َتدريبهن على الإدارة والتسويق.

وأشارت إلى وجود تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، حيث تدعمها غادة والي، بحضور الفعاليات التي تنظمها المؤسسة الخيرية باستمرار. وقالت إنها تخطط مع "الشباب والرياضة" لتنظيم مسابقات اكتشاف مواهب لـ"الغارمات".

قصيدة شعر

أهدت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، إهداء قصيدة شعرية من تأليفها بعنوان "العصافير لا يملكها أحد"، إلى الغارمات ومُؤسِسة "رعاية أطفال السجينات" الكاتبة نوال مصطفى، خلال الحفل السنوي، والتي تدور حول رفضها لنشئة الأطفال مع أمهاتهن بين القبضان، حال والدتها داخل السجن.

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فيلم وحكايات

خلال الحفل، عُرض فيلم وثائقي يبرز دور الجمعية، بدايةً من تلقي اتصالات استغاثة من الغارمات وأهلهن، مرورًا بإجراء بحث ميداني للحالات، وتوفير دعم مالي ونفسي لهن.

وعقب عرض الفيلم، قدمت 3 غارمات حكين قصصهن وتمكنهن من تخطي أزمة الحكم عليهن، وعملهن في مشاريع الخياطة، لتوفير مصدر دخل.

تنورة و"باند"

ولم يخلو الحفل من الفقرات الفنية والترفيهية، من خلال تقديم عرض لمدة تزيد عن 30 دقيقة لشاب يرقص بتنورة.

وشهدت الفعالية أيضًا، عزف موسيقى لأشهر الأغاني المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق.

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