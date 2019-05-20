آخرها إعلان 500 500.. حلا شيحة بـ 3 وجوه في رمضان بعد خلع الحجاب

غابت الفنانة العائدة من الاعتزال، حلا شيحة، عقب قرارها منذ 14 عاما، بارتداء النقاب، عن الوسط الفني، والوقوف أمام الكاميرات، والأعمال الدرامية والسينمائية.

ومؤخرًا، وعقب عودتها للتمثيل، وإعلانها خلع الحجاب تمامًا، عادت الفنانة بقوة في شهر رمضان، وتظهر فيه بثلاثة أعمال، آخرها مشاركتها بإعلان مستشفى 500 500 لعلاج السرطان بالمجان.

ويرصد "هُن" وجوه مختلفة ظهرت بها "حلا" عقب العودة:

إعلان:

في مشاهد لم تتعد الثوانِ، ظهرت الفنانة حلا شيحة، بإعلان مستشفى 500 500 لعلاج السرطان بالمجان، رفقة العديد من الفنانين والفنانات، ولاعبي الكرة، على رأسهم الفنان محمد حماقي، ليلى علوي، ولاعب الزمالك السابق حازم إمام.

مسلسل إذاعي:

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"نوسة نحلة ثانك يو"، مسلسل يُذاع على الراديو، خلال شهر رمضان المُبارك، تشارك فيه الفنانة، برفقة المطرب أحمد شيبة.

وكانت حلا، نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورًا من كواليس المسلسل، مُعلقة: "استنونا على أكتر من محطة راديو".

يذكر أن العمل، تأليف نهاد وحيد حامد، وإخراج صفي الدين حسن.

مسلسل "زلزال":

عودة قوية للفنانة، من خلال مشاركتها الفنان محمد رمضان، مسلسله الأخير "زلزال"، الذي يُذاع حصريًا على فضائية DMC.

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