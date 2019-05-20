رئيس "أطفال السجينات" لـ"هن": نخطط لتدشين أنشطة للغارمات مع وزارة الرياضة

عقدت الأديبة نوال مصطفى رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، حفل الإفطار السنوي للجمعية، بحضور عدد من الشخصيات العامة، وبعض نماذج الغارمات.

وقالت "مصطفى" لـ"هن"، إن "أطفال السجينات" تعتمد في شهر رمضان على الاستمرار في فك كرب الغارمات، وتوفير "مصدر رزق"، وتأهيلهن بدورات تدريبية متخصصة، بعد معرفتها أن 60% من الغارمات تعودن للسجن مرة أخرى للأسباب نفسها، حيث تلجأن إلى الدَين، لعدم تواجد دخل لهن.

وأضافت رئيس جمعية رعاية أطفال السجينات، أنها اعتمدت خلال السنوات الأخيرة على الدعم النفسي لـ"الغارمات"، وإعادة ثقتهن بأنفسهن، وتشجيعهن على مواجهة نظرة المجتمع الـ"القاسية" لهن، متابعة: "المفروض إننا نحتضنهم، ونساعدهم يكونوا شخصيات أفضل من السابق".

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وأشارت إلى وجود تعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، حيث تدعمها غادة والي بحضور الفعاليات التي تنظمها المؤسسة الخيرية باستمرار. وقالت إنها تخطط مع "الشباب والرياضة" لتنظمي مسابقات اكتشاف مواهب لـ"الغارمات".

شهد الحفل حضور الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، والنائبة البرلمانية آمنة نصير، ويوسف الورداني مساعد وزير الرياضة، والنائب إبراهيم حجازي، والدكتور علاء عبد العاطي معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمود وحيد رئيس مؤسسة معًا لإنقاذ الإنسان.

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