في "حكايات نهاد".. تعرف على أزدة بنت الحارث "أول قائدة في الإسلام"

تحدثت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، في برنامج "حكايات نهاد" الذي يذاع على شاشة "الوطن TV"، عن السيدة أزدة بنت الحارث. والسيدة أزدة، ابنة طبيب مشهور، وزوجة أحد الولاة التابعين للدولة الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب. Advertisements وتعتبر أول قائدة عسكرية في الإسلام، حيث خرجت في إحدى الغزوات بصحبة عدد كبير من السيدات، وعملت على تقسيمهن في خطوط ورفعت الأعلام وظلت تنشد في صيحات ويردد ورائها المسلمون حتى أعطتهم قوة معنوية عالية. ​

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