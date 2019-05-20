تعتبر الفخذة الضاني من أشهى الأكلات العربية المحببة لقلوبنا والمناسبة لعزومات شهر رمضان الفضيل، كونها وجبة شهية تكفي لعدة أفراد من الأسرة، يقدم لكم موقع "هن" طريقة عمل الفخذة الضاني في الفرن.

المكونات

1 فخدة

رشة من جميع التوابل حسب الذوق فلفل أسود وقرنفل وحبهان ومستكة وملح وكزبرة خضراء وقرفة وزعتر وروز ماري وورق لورى.

1 ملعقة ليمون كبيرة.

ملعقة كبيرة من صوص الصويا.

1 طماطم.

ملعقة سمن.

1 بصلة كبيرة مفرومة.

5 فص ثوم مفروم.

كوب متوسط من الخل.

3 جزر مبشور.

2 فلفل رومي.

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2 كوب رز.

زبيب للوجه ولوز وصنوبر (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

1. قومي بعمل فتحات صغيرة بواسطة السكين في الفخذة وادخلي الحبهان بها.

2. امزجي مقادير التتبيلة جميعها مع بعض فى وعاء ثم نقوم بدهن الفخذة بالتتبيلة المخلوطة جيدا وضعيها في طبق كبير وغطيها جيدا واتركيها في الثلاجة ليلة حتى يتشرب اللحم بالتتبيلة.

3. قومي بتغليف صينية فرن كبيرة بورق القصدير.

4. وزعي الخضراوات على ورق القصدير بشكل مرتب ثم انثري على الوجه الزعتر والروزماري وأوراق اللورى.

5. صبي كوب الماء بين الخضراوات ثم غلفي الصينية جيداً بورق القصدير واحكمي إغلاقها.

6. قومي بعمل فتحات كثيرة بواسطة الشوكة فوق ورق القصدير كي تسمحي بتسرب النكهات إلى اللحم.

7. ضعي الفخذة فوق ورق القصدير المخرم. ثم، أضيفي حولها قليل من البصل شرائح والثوم.

8. أدخليها إلى فرن ساخن لمدة 3 ساعات مع الحرص على مراقبتها حتى النضج وقدميها لضيوفك ساخنة إلى جانب البطاطا المشوية أو الأرز بالبهارات، وتغطي الصينية توضع في الفرن علي نار متوسطة وإضافة كوب ماء وتزويدها كل ساعة.

طريقة تحضير الأرز

غسله جيدا وضع طماطم وجزر مبشور مع جميع التوابل ومعلقة سمن وبصل مفروم وصوم مفروم ويشوح جيدا وضع الرز والماء ويقلب جيدا يترك على النار لمدة 5 دقائق ثم تهدئة النار حتى النضج، ويقدم الأرز في صينية تحت الفخذة الضاني.

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