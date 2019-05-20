الإطلالة الثانية لأيقونة السينما مونيكا بيلوتشي في "كان"

أطلّت الفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي للمرة الثانية على مهرجان كان في نسخته الثانية والسبعين بعد إطلالتها الأولى السبت. وتشارك بيلوتشي في هذه النسخة من المهرجان بفيلم "أفضل سنوات الحياة". يذكر أن مونيكا بيلوتشي تعد أيقونة السينما الإيطالية، وشاركت في أفلام عدة حازت شهرة عريضة في العالم لعل أشهرها "فيلم آلام المسيح". Advertisements قد يهمك ايضاً: مونيكا بيلوتشي تخطف الأنظار في مهرجان "مراكش للسينما" ناعومي كامبل ومونيكا بيلوتشي تتواجدان في عرض "دولتشي آند غابانا"

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