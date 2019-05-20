نقوش الـ "Zebra" تزين بلوزات صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) تزين نقوش الزيبرا موضة البلوزات في صيف 2019؛ حيث تألقت بعا عارضات أزياء الماركات العالمية مثل H & M وMarni وGanni و MSGM و Rixo London. وأوضح خبير الموضة الألماني أندرياس روزه أن البلوزة المزدانة بنقوش الزيبرا تمنح المرأة إطلالة شرسة ومتوحشة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها وثقتها بنفسها. وأضاف روزه أن البلوزة ذات نقوش الزيبرا تأتي غالبا بألوان مطفأة؛ لذا فهي تتناغم مع الأسود أو البني، مشيرا إلى إمكانية تخفيف الطابع الحاد للبلوزة من خلال تنسيقها مع تنورة من الساتان أو سروال "بالازو" ذي الأرجل الواسعة للغاية.

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