"عصرية وأخرى كاجوال".. عبايات نجمات الفن في رمضان - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

خطفت الكثيرات من النجمات والمذيعات الأنظار بإطلالتهن خلال حفلات الإفطار أو السحور، وامتزجت التصاميم بالأناقة والاحتشام، والعصرية.

يستعرض لكم "الخليج 365"، أبرز إطلالات المشاهير لتستوحي منها أزيائك في شهر رمضان.

-ريم البارودي:

أطلت ريم بفستان طويل، باللون الأسود، وتميز التصميم برسومات ونقوشات باللون الذهبي، وحزام عريض بإكسسوارات ضخمة حول منطقة الخصر، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد باللون الأسود، وأقراط بنفس لون الفستان، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي الواسع.

- الفنانة يارا:

ظهرت يارا بعباءة راقية، باللون الأزرق، بتطريزات بسيطة عند منطقة الصدر على شكل فروع ورد باللون الفضي الغامق، وتميز التصميم بالأكمام الواسعة، واعتمدت تصفيفة الشعر الطبيعي المنسدل.

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- جويل ماردينيان:

تألقت جويل بإطلالة عصرية، إذ ارتدت بنطلون كاجوال وتوب ضيق باللون الأبيض، وكارديجان ذات تطريزات باللون الذهبي من الدانتيل على الأكمام والأطراف.

-الفنانة دينا:

ارتدت عباءة باللون الفوشيا، تشبه الأزياء الفرعونية القديمة، مزينة بالنقوشات والتطريزات باللون الذهبى، وأكملت الإطلالة باعتماد أقراط طويلة وأساور ضخمة بنفس لون التطريزات، وتركت شعرها منسدل على الجانبين.

-رضوى الشربيني :

تألقت رضوى بعباءة عصرية، باللون الأبيض، وكاب شيفون بنفس لون الفستان، وتميز التصميم بالتطريزات باللون الفضي، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل بشكل طبيعي.

-رانيا يوسف:

تألقت رانيا بقفطان باللون الكحلى، مطرز بالرسومات البارزة باللون البيج، وحزام رفيع حول منطقة الخصر باللون الذهبي، واعتمدت تصفيفه الشعر المنسدل على الجانبين.