يعتبر الفتّوش أحد أصناف السلطات المشهورة وشائعة الانتشار بين الناس، حيث إنه غني بالفيتامينات المهمة لصحة الإنسان، ويمكن تناوله كطبقٍ لتخفيف الوزن وإنقاصه، لأنّ له قدرةٌ عاليةٌ على حرق الدهون والشحوم في الجسم. يقدم هُن طريقة عمل سلطة الفتوش المكونات نصف رأس خس مفروم خشن. 2 قطع طماطم مقطعة قطع متوسطة. 2 خيار مقطعة دوائر. ربع بصل مقطع جوانج رفيعة. نصف كوب فلفل اخضر مقطع قطع صغيرة. ربع كوب نعناع مفروم. ربع كوب بقدونس. ربع كوب بقلة. Advertisements 1 رغيف خبز مقلي أو محمص. طريقة التحضير في وعاء ضعى الفليفلة الخضراء والبصل والخيار والنعناع. اضيفي الخس والطماطم على الوجه واخلطي المكونات جيدا. في وعاء صغير امزجي عصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل والثوم. اسكبي الصلصة على الفتوش واخلطي المكونات جيدا. زيني الفتوش بالخبز المحمص. ​

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