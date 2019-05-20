طريقة عمل البراونز بالآيس كريم

يمثل حلوى البراونز بالآيس من الحلويات اللذيذة بالنسبة للكثيرين، خاصة أنها تناسب الأجواء الحارة، ويمكن تقديم حلوى البراونز بالأيس كريم في المنزل بخطوات سهلة. وعرض موقع "هن" طريقة تحضير البراونز بالآيس كريم بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير البراونز بالآيس كريم 2 كوب دقيق. كوب كاكاو. كوب زبدة. كوب ونصف كوب سكر. نصف كوب زبادي. نصف كوب حليب. معلقة كبيرة بيكينج باودر. معلقة صغيرة فانيليا. رشة ملح. Advertisements خطوات تحضير الآيس كريم بالبراونز يوضع الدقيق في وعاء، ويضاف إليه الكاكاو والبيكينج باودر، وتخلط جيدًا ثم تنخل. توضع الزبدة في المضرب الكهربائي، ويضاف إليها السكر، وتضرب جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي. يضاف الحليب والزبادي والملح، وتخفق مرة أخرى. يضاف خليط الدقيق والكاكاو مع الخفق المستمر حتى تتجانس جميع المكونات. يسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. يصب الخليط في صينية بها ورقة زبدة. يدخل الفرن لمدة من 25 إلى 30 دقيقة. تخرج من الفرن، وتترك لتبرد. تقطع، ويوضع فوقها آيس كريم الفانيليا. يزين بصوص الكراميل، ويقدم فورا. ​

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