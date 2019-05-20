عقب ما يقرب من 13 عاما من انفصالهما، بعد عقد القران بمدة قصيرة، وفي مشاهد لم تتعد الثوانِ من عُمر إعلان مستشفى 500500 لعلاج السرطان بالمجان، ظهرت الفنانة العائدة من الاعتزال، حلا شيحة، برفقة زوجها السابق، مطرب فرقة "وسط البلد" هاني عادل.
ويعد ذلك الظهور الأول لهما، عقب إعلان انفصالهما، واعتزال "حلا" وزواجها من الكندي يوسف هاريسون.
الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إنه أول ظهور إعلاني أيضًا للفنانة عقب خلعها للحجاب نهائيا، وعودتها للفن.
وكان أُعلن عقد قران الثنائي، في 2006، وذلك عقب ارتداءها الحجاب، إلا أن الأمر لم يكتمل، وانتهت الزيجة بالطلاق، قبل إقامة حفل الزفاف، وقبل إعلانها الاعتزال، وارتداء النقاب.
يذكر أن إعلان 500500 جمع كوكبة من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم محمد حماقي، حازم إمام، ليلى علوي، ورجاء الجداوي.
كانت هذه تفاصيل خبر "فرقهما الطلاق وجمعهما إعلان".. حلا شيحا تلتقي هاني عادل في "500500" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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