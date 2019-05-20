هاني الناظر ينصح بتناول الأسماك خلال رمضان: "لا تسبب العطش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

ذكر الدكتور هاني الناظر أستاذ أمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن تناول الأسماك والمأكولات البحرية لا يسبب العطش خلال شهر رمضان على عكس الاعتقاد الشائع، كما أكد على أنها من المعتقدات الموروثة الخاطئة بشأن الطعام.

شجع "الناظر" على تناول جميع أنواع المأكولات البحرية دون القلق من الشعور بالعطش خلال فترات النهار، وأكد على أن هذه كل المعلومات المنتشرة عن تناول الأسماك يسبب العطش ليس لها أي أساس من الصحة.

كما ذكر أيضًا أنه من الأخطاء الشائعة عند الكثيرين أن تناول الأسماك والبيض خطرًا على المصابين بنزلات البرد، وأضاف أن كل هذه المعلومات غير صحيحة وليس لها أي أساس علمي، فلا يوجد أي خطورة تمامًا من تناول هذه الأطعمة وهي تعتبر وجبات صحية ينصح بتناولها للكبار والصغار.