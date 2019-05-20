بالصور| "أزياء السحور".. أحدث صيحات الموضة لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

صنع عدد من علامات الأزياء الخليجية، ملابس خاصة لشهر رمضان، تناسب سهرات وخروجات ما بعد الإفطار حتى وقت السحور، وأطلقوا عليها مجموعة "Suhoor outfits" أو "إطلالات السحور".

وتنتشر المحال التجارية التي أعلنت عن مجموعة الملابس هذه في دول الخليج مثل الإمارات والسعودية والبحرين، واتخذت التصميمات الطابع العربي والغربي، ونُشرت هذه الملابس على الصفحات الرسمية لهذه الشركات على مواقع "السوشيال ميديا".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من الملابس، وإعادة نشرها، وتباينت آراؤهم حولها، إذ أشاد البعض بتصميمات هذه الملابس وأذواقها، فيما رأى البعض أن هذه الملابس ليست مرتبطة بشهر رمضان أو السحور، ويمكن ارتدائها طوال العالم، وأنها ليست إلا إعلانات تهدف إلى كثرة المبيعات خلال شهر رمضان. ويمكنكم الاطلاع على هذه الملابس خلال الألبوم الأعلى: