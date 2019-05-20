بعد تعافيه من السرطان.. الطفل زين يحتفل بعيد ميلاده الـ12: "اتقالنا مش هيشوف الرقم ده"

احتفلت الصفحة الرسمية للطفل زين يوسف، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعيد ميلاد الطفل، عقب تعافيه من السرطان.

ونشرت الصفحة صورة للطفل بصحبة أسرته، مُعلقة: "بطلنا تم 12 سنة النهاردة رقم. وعُمر اتقالنا إننا عمرنا ما حنشوفه ولازم نتقبل اننا حنتحرم منه، احنا تقبلنا إننا منعرفش بكرة شايلنا ايه، لكن قاومنا واستحملنا وقررنا نعيش دلوقتى.. نعيش اللحظة دى ونستمتع بيها".

وأضافت: "شكرًا لكل الحب والدعم طول السنين دي وفي رحلتنا ضد السرطان".

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وكانت الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل، أكدت مؤخرًا، تعافي زين من السرطان، وذلك عبر الصفحة الرسمية له على "فيس بوك"، مرفقة صورتين لابنها مع الطبيبة المطلعة على تحاليل، قائلة: "بعد تحليل ونظر بدقة وبناء على المعلومات اللي عندنا.. التحاليل أثبتت إنه الجسم الغريب في زين مش سرطان، الحمد لله، إلا أنه لا يعني تعافيه من السرطان تمامًا، نظرا لأن تاريخ ابنها المرضي، وإصابته 4 مرات بالسرطان، يستلزم إجراء أشعة شهريًا لمتابعة مدى تطور الكتلة الغريبة بجسده، بدلا من إجراء تحاليل كل 3 أشهر.

وتابعت: "يعنى بدل ما نعرف نتنفس مرة كل تلات شهور حنتنفس مرة كل شهر.. واحنا راضيين".

يشار إلى أن رضوى موسى، والدة الطفل زين، أعلنت شفاء نجلها نهائيًا من مرض السرطان، في ديسمبر 2017، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل أن تعلن معاودة المرض الخبيث مهاجمته للمرة الرابعة أبريل الماضي ثم تعافيه، مع التأكيد أنه لن يُشفى نهائيًا من الورم الخبيث.

يذكر أن الطفل زين ظهر في سلسلة إعلانات في شهر رمضان لعام 2016، بعنوان: "التحدي هو زين"، أظهرت قصة كفاح الطفل الذي أتم عامه العاشر منذ أشهر قليلة، وتعافيه من مرض السرطان مرتين سابقتين.

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