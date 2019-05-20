الامارات | «الشارقة وجهة نظر 7» تفتح المشاركة للعالَم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة وجهة نظر 7» تفتح المشاركة للعالَم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في النسخة السابعة من «الشارقة، وجهة نظر»، المبادرة السنوية المخصصة للتصوير الفوتوغرافي. وللمرة الأولى هذا العام، تم توسيع نطاق الدعوة لتشمل ليس فقط المقيمين في الدولة، وبلدان مجلس التعاون الخليجي، بل أيضاً كل من يود المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وسيكون آخر موعد للمشاركة هو الأول من يونيو 2019، ويمكن للمتقدمين اختيار ثيمتهم ومقاربتهم الفنية الخاصة، وتعبئة نموذج الطلب، وإرسال ما لا يزيد على ست صور رقمية بدقة 300 بكسل/‏إنش، مرفقة بوصف أو قصة موجزة حول كل صورة، والموقع الذي التقطت فيه، عبر البريد الإلكتروني: «[email protected]».

وسيتم عرض الصور الفوتوغرافية المختارة في معرض فني يقام بتاريخ 13 يوليو 2019 في رواق 1 و2 في ساحة المريجة بقلب الشارقة. وكانت النسخة السادسة من المبادرة شهدت مشاركة 42 مصوراً فوتوغرافياً من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، قدموا مقاربة لثيمة «الأداء» عبر تجسيد أي إيماءة أو حركة أو فعل، وسعت أعمالهم لتوثيق ماضٍ ما زال له أثر حاضر. ويعد معرض «الشارقة، وجهة نظر» احدى المبادرات المجتمعية السنوية التي تهدف من خلالها مؤسسة الشارقة للفنون إلى دعم ممارسة التصوير الفوتوغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي، وتطوير مهارات المصورين المحليين والإقليميين وتشجيع تعاونهم، ليس عبر تواصلهم فقط، بل بما يتخطى ذلك إلى فضاءات المجتمعات الثقافية في الدول المشاركة، ولتوسع النسخة السابعة من هذا التواصل ليشمل مناطق أخرى من العالم.

وتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفاً واسعاً من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة. وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كل الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية. وتضم مؤسسة الشارقة للفنون مجموعة من المبادرات والبرامج الأساسية، مثل «بينالي الشارقة» و«لقاء مارس»، وبرنامج «الفنان المقيم»، و«البرنامج التعليمي»، و«برنامج الإنتاج» والمعارض والبحوث والإصدارات، بالإضافة إلى مجموعة من المقتنيات المتنامية. كما تركّز البرامج العامة والتعليمية للمؤسسة على ترسيخ الدّور الأساسي الذي تلعبه الفنون في حياة المجتمع، وذلك من خلال تعزيز التعليم العام والنهج التفاعلي للفن.