الامارات | 162 ألف طالب يشاركون في «الرسم البيئي» بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 162 ألف طالب يشاركون في «الرسم البيئي» بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أمس، حفلاً لتكريم الفائزين بمسابقة الرسم البيئي لعام 2019، في المركز الإسماعيلي بدبي.

وقالت رئيسة المجموعة، حبيبة المرعشي، إن «مسابقة الرسم هذا العام شهدت أعلى معدل مشاركة على الإطلاق من المدارس، منذ بداية البرنامج في عام 2004، إذ شارك ما مجموعه 566 مدرسة وأكثر من 162 ألف طالب وطالبة».

وأضافت أن «مسابقة الرسم تهدف إلى تشجيع جيل النشء على الإبداع، وزيادة وعيه بقضايا الاستدامة، وتنمية شعوره بالاحترام تجاه البيئة، إذ يسمح الفن للطلبة بالتعبير عما يدور في خلدهم لخلق تأثير قوي، وتعزيز العمل البيئي».

وأبرز حفل توزيع الجوائز 41 مشاركة فائزة مع رسائل بيئية قوية.