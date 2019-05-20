الامارات | عائلات «الزاهية» تحتفي بمزوّدي الخدمات في مائدة رمضانية

شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات «الزاهية» تحتفي بمزوّدي الخدمات في مائدة رمضانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفى مجمع الزاهية بالتعاون مع عائلات تسكن في الوجهة بالشارقة، على مائدة إفطار رمضانية بمزوّدي الخدمات بالمجمع.

وأعدت العائلات القاطنة في المجمع مأدبة الإفطار في منازلها، ودعت مزوّدي الخدمات والعمال في مجمع الزاهية إلى الاستمتاع بتناولها، في أجواء خاصة.

ويعزز مجمع الزاهية، الذي تأسس على القيم التقليدية، أسلوب حياة صحي ويشجع التفاعل الإنساني، إذ يجتمع سكان المجمع بانتظام للاستمتاع معاً في الأسواق المفتوحة التي تناسب جميع أفراد الأسرة، ومتابعة جلسات التأمل واللياقة البدنية، والأمسيات السينمائية مع «ﭬوكس سينما» في المتنزه.