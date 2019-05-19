انت الان تتابع تفاصيل خبر مظاهرات مناهضة للتيارات المتطرفة تجتاح ألمانيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 11:55 مساءً - تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، اليوم الأحد، في مدن ألمانية عدة، بينها برلين وفرانكفورت وكولونيا، ضدّ التيارات القومية المتطرفة ومن أجل أوروبا موحدة، قبل أسبوع من الانتخابات الأوروبية التي تأمل الأحزاب القومية الأوروبية اليمينية بأن تحقق اختراقاً فيها.

ووفق موقع "دوتشيه فيليه" الألماني، تحدث المنظمون للمظاهرات المناهضة للقومية والداعمة لأوروبا الموحدة، اليوم الأحد، عن مشاركة 150 ألف شخص في جميع أنحاء ألمانيا.

والتظاهرة التي التأمت في كولونيا شارك فيها 45 ألف شخص، فيما تحدث مراقبون عن 20 ألف مشارك فقط. كما نُظمت مظاهرات في مدن أوروبية أخرى.

ودعت إلى هذه المظاهرات والمهرجانات الخطابية التي جاءت تحت شعار "أوروبا للجميع - صوتك ضد القومية"، أكثر من 70 منظمة واتحاداً بهدف إرسال إشارة في أوروبا ضد انتعاش اليمين المتطرف ومن أجل أوروبا تحترم وتضمن حقوق الإنسان والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.

وجاء في النداء الذي نشره منظمو المظاهرات أن الانتخابات الأوروبية المرتقبة "قرار مصيري حول مستقبل الاتحاد الأوروبي".

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وصباح اليوم الأحد دعا وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إلى المشاركة في المظاهرات، وكتب على "تويتر": "شاركوا، ارفعوا أصواتكم! نحن الأغلبية لا القوميون أو الذين يحنون للماضي".

وعقب الخطب الافتتاحية سار المتظاهرون رافعين لافتات وأعلاماً عبر المدن، وحملوا أعلام أوروبا ورفعوا لافتات عليها شعارات مثل: "أوروبا متضامنة بدلاً من أوروبا أرض الآباء"، وكذلك: "أوروبا موحدة!".

وتجاوز عدد المتظاهرين في برلين 20 ألف شخص، وفي ميونيخ وصل عددهم حسب الشرطة إلى 10 آلاف شخص، وفي فرانكفورت إلى 16 ألف متظاهر، حسب المنظمين.

ومن المقرر إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي بين 23 - 26 مايو الجاري، على أن يتم إجراؤها في ألمانيا في الـ26 من الشهر الجاري.

وتأمل الأحزاب القومية اليمينية المتطرفة، التي اجتمعت يوم السبت في ميلانو الإيطالية ضدّ الهجرة والإسلام و"أوليغارشية" بروكسل، أن تحقق خرقاً في الانتخابات الأوروبية بتحالفها "أوروبا الأمم والحريات"، الذي تتوقع أن يكون ثالث كتلة برلمانية في البرلمان الأوروبي.

لكن خيّم على هذه التحضيرات منذ يومين فضيحة حليفهم في النمسا، زعيم حزب الحرية هاينز - كريستيان شتراخه، الذي استقال من منصبه كنائب للمستشار يوم السبت على خلفية فضيحة سياسية سبقت انتخابات عام 2017 بأشهر مع سيدة أعمال روسية.