حواديت ديمة والجدة سليمة.. "إياد وصندوق الألعاب"

أوصانا الرسول، صلى الله عليه وسلم، بالصدقة، فعن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرةٍ من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فَلوَّه حتى تكون مثل الجبل.

وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غيرَ مفسدةٍ، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجرَ بعض شيئا.

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ونقدم لكم اليوم من حواديت ديمة والجدة سليمة، قصة "إياد وصندوق الألعاب"، لنوضح من خلالها، أهمية الصدقة.

القصة من تأليف مي عبد الهادي، وأداء صوتي "أسماء عبد العزيز، مي عبد الهادي".

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