صاحبة مطعم تستعد لكأس الأمم الأفريقية بـ"أكل مشطشط"

"الاستعداد لكأس الأمم الأفريقية يبدأ من الأكل"، شعار رفعته فردوس عبدالوهاب، صاحبة مطعم للأكلات الأثيوبية في منطقة المهندسين، مع اقتراب البطولة التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، حيث قررت تقديم وجبات جديدة تتفق مع الدول المشاركة فى البطولة، لجذب الزبائن.

تعتبر "فردوس" فترة انعقاد البطولة موسم رزق بالنسبة للمطعم، والذى لن يكتف بتقديم أكلات أثيوبية بل وضع ضمن قائمة طعامه أكلات للجماهير الوافدة من الدول المشاركة.

"الشيرو"، "الزغنى"، "مهبراوى"، "الاكا"، أكلات أفريقية شهيرة تقدمها "فردوس": "كل الأكل هنا بيعتمد بشكل أساسى على التوابل الأفريقية اللى بتدى نكهة للأكل وبتخليه مميز بالإضافة للشطة"، لافتة إلى أن العمل خلال فترة البطولة سيكون على قدم وساق، لتعويض فترة إغلاق المطعم خلال شهر رمضان: "أكلنا كله مشطشط جداً ومش أي حد بيقدر ياكله خصوصاً في رمضان، عشان كده الزبائن بتقل"، وبحسب قولها فإن جاليات أفريقية كثيرة تتردد على المطعم، من دول غانا والكونغو والصومال، إلى جانب عدد من الأجانب ومن دولة ماليزيا: "أنا بعمل كل الأكل بنفسى، وبقدمه بأسعار معقولة تتراوح بين 40 و70 جنيها للأكلة الواحدة، وخلال فترة البطولة هعمل عروض خاصة على الوجبات الأثيوبية".

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