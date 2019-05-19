"سارة" تطلب "الخلع": "مرات أخوه بتحضنه وبتخرج قدامه بقمصان نوم"

بعد أقل من عام على الزواج، أقامت "سارة.أ" 26 عاما، دعوى خلع حملت رقم 2477/2019 ضد زوجها "محمد.ج" 29 عامًا، بسبب استحالة العشرة بينهما.

بعد أقل من عام على الخطبة أقام الزوجين حفل زفافهما بحضور الأهل والأصدقاء، تروي الزوجة العشرينية لـ"هن": "اتعرفنا صالونات واتجوزنا بعد خطوبة أقل من سنة طول فترة الخطوبة كان إنسان محترم جدا وبيظهرلي مشاعر كويسة لكن مشكلتي معاه كانت إنه سلبي وبيفضل أهله علي في كل حاجة".

خلافات بسبب الأهل وقعت بين الزوجين توضح سارة: "من أول الجواز ومرات أخوه مش مظبوطة دايما تتصل بيه في أوقات سخيفة وتطلب منه طلبات رخمة زي ينزل يشتريلها عيش فينو عشان الولاد ويروح يجيبلها الولاد من المدرسة ويوديهم معاها للدكتور رغم إن جوزها اللي هو أخو جوزي الكبير عايش وصحته كويسة لكنها بتتعمد تخلي جوزي يعملها طلباتها.. أكتر من مرة فهمته إن دي تصرفات غريبة لكن كان بيقولي إنها زي أخته الكبيرة وواخدة إنه يساعدها من قبل الجواز وكنت بسكت".

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موقف صعب تعرضت له الزوجة، توضح: "كان مرجعني بالعربية من عند ماما ومرات أخوه اتصلت بيه يجيبلها طلبات فقالي اطلعي اقعدي معاها شوية استنيني هشتري الحاجة وأجي نروح سوا.. ووافقت ولما طلعت لاقيتها لابسة قميص نوم مكشوف لدرجة إني كنت محرجة منها كدا ورغم ده فضلت لابساه لما جوزي جه وحضنته وباسته قدامي كمان وهي لابسة كدا وجوزها جه وبردو مغيرتش ولا لبست حاجة عليها واتكرر الموقف ده أكتر من مرة".

مشاحنات بين الزوجين بسبب الغيرة، تضيف: "الموقف ده خلاني أركز وأفتكر حاجات كتيرة جدا وبقيت بضايق منها وكذا مرة قولتله إني مش عايزاها تتعامل معاك كدا ولا تاخد عليك بالشكل ده.. أنا عارفة إن جوزي محترم ومشوفتش عليه حاجة لكن مرات أخوه شكلها ست مش مظبوطة وبتتعمد تحرق دمي خصوصا إنها عرفت إني بضايق منها.. ولما اتخانقت معاه وقولتله إنها مش محترمة وأخوه كمان مش محترم عشان يخلي مراته كدا قدامك ضربني واتهمني بالجنون وإني بتهمها في شرفهم كعيلة واشتكاني لأهلي إني كذابة وبشنع على عيلتهم عشان الغيرة عمياني.. فلجأت لطلب الخلع لأني كرهته ومش عايزاه".

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