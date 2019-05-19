"اتفرج واتسحر".. 4 أماكن مقترحة لمشاهدة مبارة الزمالك ضد بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يحل الزمالك المصري في الثانية عشر منتصف الليل ضيفًا على نظيره المغربي نهضة بركان ضمن منافسات ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

والليلة يكون عشاق النادي الأبيض وجمهور مصر مع سهرة كروية ممتازة حتى مطلع الفجر.. وبهذه المناسبة يقدم لكم الخليج 365 ترشيحات لأماكن يمكنكم مشاهدة المبارة وتناول السحور فيها، وهي كالتالي:

- وسط البلد

إذا كنت من عشاق منطقة وسط البلد، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة النهائي على إحدى المقاهي الشعبية أو الكفيهات الراقية، مع تناول وجبة السحور أيضًا بالمطاعم الشعبية التي تقدم وجباتها للجمهور وتنتشر بكثرة في شارع طلعت حرب والألفي، بالإضافة إلى عربات الفول الموجودة بشارع شامبليون والشوارع الجانبية المتفرعة منه.

- المهندسين

أما إذا كنت قريبًا من المهندسين، فيمكنك الاستمتاع بمشاهدة مباراة النهائي على أحد الكفيهات الراقية التي تقدم وجبات سحور لروادها مثل كافيهات شارع جامعة الدول العربية، أو تناول السحور بالمطاعم المنتشرة بالمنطقة.

Advertisements

- نادي الزمالك

للأعضاء المشتركين بنادي الزمالك يمكنهم مشاهدة المباراة في أجواء احتفالية وجماهيرية، خاصة مع شاشات العرض الكبيرة التي تجهزها الإدارة في النادي، ويمكنكم تناول السحور أيضًا داخل أروقة النادي مع الأسرة والأصدقاء.

- المعادي

يتميز شارع 9 بالمعادي بانتشار الكافيهات الراقية والأجواء المميزة بالتجمعات العائلية أو للأصدقاء.. وهناك يمكنكم متابعة المباراة وتناول السحور معًا إن كنتم قريبون أو من سكان المعادي.

وسُتذاع المباراة عبر قناة beIN sports 1؛ بتعليق عليها كلاً من جواد بدة المغربي وعلي محمد علي.

وكانت بعثة فريق الزمالك قد وصلت في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس إلى المغرب؛ للدخول في معسكر قبل ذهاب نهائي الكونفيدرالية؛ حيث اصطحب المدير الفني للقلعة البيضاء جميع اللاعبين باستثناء محمد عنتر المصاب.

ومن المقرر أن يُقام لقاء الذهاب في مصر يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.