هل تعاني من الأرق؟.. إليك أطعمة ومشروبات تساعدك على النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

يعاني البعض من قلة النوم أو الأرق خصوصا خلال شهر رمضان، نتيجة السهر والسحور في وقت متأخر، لذلك نقدم مجموعة من الأطعمة والمشروبات التي تساعدك على النوم والتخلص من الأرق، وفق ما ذكر الدكتور حازم المصري أخصائي التغذية العلاجية والمناعة في المركز البريطاني لعلاج السمنة، في النقاط التالية:

المشروبات

- تناول كوب من الحليب بعد تناول وجبة السحور، يهدئ الأعصاب ويزيد من عدد ساعات النوم، لكونه يحتوي على "تريبتوفان" وهي مادة تساعد على الشعور بالراحة والاسترخاء، ويمكن إضافة الموز إلى اللبن لزيادة فرص الاستفادة من قدرة اللبن على التهدئة، كما أن الموز يحتوي على عنصر البوتاسيوم الذي يساعد على النوم العميق.

- عشب اللافندر يعمل هو الآخر على التهدئة ويساعد على النوم بشكل رائع ويصنف هذا العشب كنوع من المهدئات، ويمكن تناوله بعد إضافة الماء إليه مع تعرضه لدرجة الحرارة العالية.

- مشروب الأناناس جيد أيضا في التهدئة، حيث يساعد على النوم العميق، كونه مصدر رئيسي لـ"البروميلين" وهو إنزيم يساعد على استرخاء العضلات، ومن ثم القدرة على النوم العميق، ويمكن تناول ثمرة من الأناناس متبوعا بكوب من الحليب الدافئ، ما يساعد على النوم بعمق.

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- الجنزبيل من المشروبات التي تساعد على النوم لاحتوائه على مادة البوتاسيوم كذلك.

- البابونج بإضافة الماء المغلي إليه يمكن أن يساعد على النوم العميق، فهو من المشروبات التي تقوم بتهدئة الأعصاب.

وحذر أخصائي التغذية، من تناول المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، ومن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، حيث إنها قادرة على زيادة الشعور بالأرق.

الأطعمة

- السبانخ من الأطعمة التي يجب تناولها في حالات الأرق، لاحتوائها على الماغنسيوم وفيتامين "ب" اللذان يعززان من فرص النوم العميق.

- البطاطا تساعد على النوم أيضًا لكونها تحتوي على البوتاسيوم وفيتامين "ب" اللذان يهدئان الأعصاب.