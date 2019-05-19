على طريقة يسرا اللوزي في "كلبش".. هكذا تكشف الشخص الكاذب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

أثارت شخصية "ريم" خبيرة علم النفس التي تجسدها الفنانة يسرا اللوزي، في مسلسل "كلبش ٣"، الذي يقوم بطولته الفنان أمير كرارة، تفاعل رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي وردود فعل واسعة.

"ريم" فتاة غامضة تحمل بداخلها مشاعر متناقضة نتيجة ما تعرضت له من أزمات في حياتها، وتحملها للمسؤولية بعدما كانت مُدللة، إذ تعمل لصالح جهة أمنية تحقق مع المتهمين كي تستطيع تحديد مدى كذبهم أو صدقهم، عن طريق دراسة و تفسير لغة جسدهم "body language"، واستطاعت بذلك أن تبث التشويق في نفوس الجمهور.

"ريم" أو يسرا اللوزي تعتمد على كشف الكذب من الصدق عن طريق مجموعة من الإشارات التي حددها علماء النفس، ونرصدها كالتالي وفقًا لموقع "businessinsider":

1-حركة العين

عدم القدرة على التحديق من دون تحريك الرموش، فالكاذب يرمش بعينيه أكثر من مرة في الثانية، إلا أنه يهرب بقدر الإمكان للتحديق يمينًا ويسارًا ليخدعهم.

يقول مارك بوتون أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومؤلف كتاب "كيفية اكتشاف الأكاذيب" مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي: إن الشخص الكاذب عادةً يغلق رموشه ويفتحها حوالي خمس أو ست مرات في الدقيقة، أو مرة واحدة كل 10 أو 12 ثانية، في تتابع سريع، وعندما يغلق الشخص عينيه لثانية أو اثنتين، فقد يشير هذا إلى أنه يكذب عليك.

2- تغيير اتجاه الرأس

يسحب الشخص الكاذب رأسه إلى الوراء أو إلى لأسفل أو إلى الجانب. وغالبًا ما يحدث ذلك قبل أن يردّ على السؤال بشكل مباشر.

3- تغيّر في التنفّس

عندما يحاول شخص ما أن يكذب، تتغيّر حركة التنفّس لديه، ويُصبح تنفّسه أكثر صعوبة، كما يترافق ذلك مع تعرق، نتيجة تغيّر معدّل ضربات القلب وتدفّق الدم.

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4-مص الشفاه

يقول بوتون: "غالبًا ما تجف فم الشخص وهو يكذب، لذا يقوم بحركة مص شفتيها، إذ غالبا ما يدلّ ذلك على أنّ المتحدّث يُحاول إخفاء شيء ما عن الآخرين.

5- تكرار العبارات

يحدث هذا لأنّ المتحدّث يُحاول إقناع الآخرين، بل إقناع نفسه قبل غيره بالكذبة، بالإضافة إلى أنه يسعى لكسب الوقت لاستجماع أفكاره.

6- وضع اليد على الفم

عندما يحاول أحد الكذب يضع يده على الفم، وهذا دليل على عدم رغبته في الإجابة عن السؤال الموجّه إليه.

7- لمس بعض أجزاء الجسم أو الوجه

غالباً ما يتعمد الكاذب من دون أن يشعر، إلى وضع يديه على بعض المناطق الضعيفة في الجسم، مثل الحلق أو الصدر أو الرأس أو البطن، أو "هرش" مناطق بالوجه، ويستخدم إصبع السبّابة للإشارة عدة مرات، في محاولة لقلب الطاولة عليهم.

8- تحريك القدمين

يرغب الكاذب في الهروب من مشاعر الضيق والعصبية التي تنتابه نتيجة الموقف الذي وُضع فيه رغمًا عنه، ويبدأ بتحريك قدميه بشكل لاإرادي ومبالغ.