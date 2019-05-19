4 وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق في نهار رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري

مع دخول فصل الصيف والطقس الحار، يشعر البعض بالإحراج بسبب رائحة العرق الكريهة، خصوصا مع قلة شرب المياه والشعور بالجفاف لوقت كبير في الجسم، إذ يبدأ الجسم في خروج الأملاح المتراكمة بعد وجبات الإفطار والسحور.

خبيرة التجميل والوصفات الطبيعية أميرة محمد، تقدم لـ"الخليج 365"، أبرز 4 وصفات طبيعية للشعور بالانتعاش، وتجنب رائحة العرق الكريهة في رمضان:

1-الليمون:

الليمون بالنشا؛ لتفتيح منطقة تحت الإبط ولإزالة الرائحة الكريهة على مدار اليوم في فصل الشتاء، ويوضع عن طريق قطنة قبل الاستحمام بـ15 دقيقة تحت الإبط.

وكذلك الليمون بمياه الورد، يوضع قبل الاستحمام بـ15 دقيقة لإزالة الرائحة.

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2-الشبّة:

من المكونات التي تقضي على رائحة العرق بوضع بعض البودرة من الشبة وتركها تحت الإبط، ويستمر مفعولها لمدة 12 ساعة دون تعرق، ويمكنك شرائها من العطار.

3-خل التفاح:

استخدمي قطنة وقومي بتدليكها تحت الإبط برفق بخل التفاح كبديل "لمزيل العرق" قبل النزول.

4-صودا الخبز:

ضف معلقة صودا الخبز على معلقة مياه وقومي بعجن الخليط حتى يصبح متماسك وضعه تحت الإبط لمدة 5 دقائق، يعمل على قتل البكتريا المتراكمة من العرق والأملاح الخارجة من الجسم، ويساعد على امتصاص العرق ويقلل نسبة العرق مع الاستعمال اليومي.