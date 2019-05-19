ماجد المصري: "أنا حر في بيتي.. ومش هسمح لبنتي تخلع الحجاب"

رد الفنان ماجد المصري، على سؤال طرحته عليه الإعلامية بسمة وهبة، بشأن "ما إذا كان يوصف بالتناقض بسبب عمله في ملهى ليلي، في بداية مسيرته الفنية، ورفضه أن تقوم بابنته بخلع الحجاب".
وقال "المصري"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنه لن يسمح لابنته بخلع الحجاب، موضحًا: "كبرت وخلعت الحجاب وقلعته ولبسته تاني، والحجاب مش لعبة".
وأضاف: "مش معنى إني كنت بشتغل في نايت كلاب إني بشرب الخمر، أنا حر في بيتي وأعمل اللي أنا عاوزه".
وأكد أنه لم يفرض على ابنته شيئًا، لكنها ارتدت الحجاب وخلعته ثم عادت لترتديه مرة أخرى وفق إرادتها: "قلتلها لو لبستيه مش هيتقلع".
وعن مغامراته النسائية، قال "المصري": "أنا مكنتش مقطع السمكة وديلها، كنت إنسان طبيعي، أنا خريج الأزهر، ودرست ألفية ابن مالك وحافظ قرآن وحديث، وحجيت 4 مرات وهحج السنة دي".
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